Klappt der Aufstieg im vierten Anlauf? Die Chronik des Scheiterns beim Hamburger SV

Saison 2018/2019: Mission Wiederaufstieg

Nach dem ersten Abstieg in die 2. Bundesliga in der Vereinsgeschichte 2017/2018 wollte der HSV den direkten Wiederaufstieg packen, um das Kurzintermezzo in Liga zwei als Ausrutscher abhaken und zu ihrem Image als Bundesliga-Dino zurückkehren zu können. Bis zum 30. Spieltag – der HSV stand auf Rang zwei – sah alles danach aus, als würden die Hamburger ihr Ziel erreichen können. Durch drei Niederlagen in den letzten vier Partien der Saison – ausgerechnet gegen die Konkurrenten um den Aufstieg Union Berlin und SC Paderborn – verspielten die "Rothosen" den Triumph und beendeten die Saison nur auf Rang vier.

Saison 2019/2020: Ein neuer Anlauf

Der verspielte Aufstieg in der Vorsaison hatte beim HSV Konsequenzen: Trainer Hannes Wolf musste vorzeitig gehen und wurde durch Dieter Hecking ersetzt. Vom Trainerwechsel erhoffte man sich neue Impulse – und wieder sah es danach aus, als würden die Hamburger den Aufstieg packen. Am 27. Spieltag stand der HSV noch auf Rang zwei, durch Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim sowie eine bittere 1:5-Pleite gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag verspielten die Hamburger den Aufstieg aber einmal mehr und landeten auf Rang vier. Auch Trainer Hecking musste nach nur einer Saison in der Hansestadt seine Koffer packen.

Saison 2020/2021: Alle guten Dinge sind drei?

Zur Saison 2020/2021 holte der HSV mit Daniel Thioune einen Trainer, der in jüngster Vergangenheit Erfahrung mit Aufstiegen sammeln konnte. In der Saison 2018/2019 war er mit dem VfL Osnabrück als Drittligameister in die zweite Liga aufgestiegen und hielt in der Folgesaison die Klasse. Wieder einmal sah es gut aus, die Hamburger standen am 27. Spieltag sicher auf Rang zwei. Es folgte jedoch eine Negativserie: Vom 27. Spieltag bis zum 31. Spieltag konnten die Hanseaten kein Spiel gewinnen und rutschten auf Rang vier ab. Die HSV-Bosse zogen die Reißleine und trennten sich in der Hoffnung, man könne den dritten knapp verpassten Aufstieg in Folge verhindern, von Trainer Thioune.

Als Nachfolger übernahm die Hamburger Vereinslegende Horst Hrubesch, der seit Saisonbeginn als Direktor Entwicklung bei den Hanseaten tätig war. Mit seiner großen Erfahrung als Trainer von Nachwuchsmannschaften des DFB und den drei als Spieler mit dem HSV gewonnenen deutschen Meisterschaften sollte Hrubesch nun als Interimstrainer den Aufstieg packen. Nach einem verheißungsvollen 5:2-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg folgte eine bittere 3:2-Niederlage beim VfL Osnabrück. Die Aufstiegsplätze waren bereits einen Spieltag vor Ende der Saison außer Reichweite. Zum dritten Mal in Folge beendete der Hamburger SV die Saison auf Rang vier.

Saison 2021/2022: Klappt es endlich mit dem Aufstieg?