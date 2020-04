Klappt's mit der 96-Heimkehr? Düsseldorfs Niko Gießelmann will zurück nach Hannover 

Ein klassischer Fall von Auf-dem-falschen-Fuß-Erwischt. Dirk Dufner war neu, gab 2013 seine erste Pressekonferenz als 96-Manager und wurde nach Niko Gießelmann gefragt. „Interessanter Spieler“, sagte Dufner. Gießelmann, damals 22 Jahre alt, war allerdings kein Kandidat für einen neuen Transfer. Der Godshorner gehörte bereits zu Hannovers Bundesliga-Kader, als sogenannter Local Player. In der 96-Reserve traf der Linksfuß zehnmal, aber bei den Profis spielte er keine Rolle. Gießelmanns Vertrag läuft aus - wie der von Stöger Verständlich, dass Dufner ihn am ersten Arbeitstag noch nicht kannte. Der „interessante Mann“ machte später in Fürth Karriere, dann in Düsseldorf. Gießelmanns Vertrag bei der Fortuna läuft nach dieser Saison aus.

Kommen gleich zwei Fortunen zu 96? Noch ein Fortune? 96 möchte den Österreicher Kevin Stöger als Spielmacher holen, als kreative Schaltstelle für den Aufstiegsplan im nächsten Jahr (wir berichteten). Der Düsseldorfer Trainer kämpft um Stöger. „Unser System ist sehr auf ihn zugeschnitten“, gestand Trainer Uwe Rösler der Zeitung „Express“. „Sicher ist aber auch, dass es wegen seiner Leistungen und seiner Qualität Anfragen geben wird.“ 96 muss die Fortuna aber gar nicht fragen, weil Stögers Vertrag ausläuft. Stöger allein entscheidet. Bei Gießelmann liegt der Fall anders. 96 soll bereits geprüft haben, ob der linke Verteidiger, mittlerweile 28 Jahre alt, wie Stöger das Potenzial für den anvisierten Aufstieg hat. Er hatte es jedenfalls. Gießelmann schaffte es mit Fürth in die Relegation, mit Fortuna stieg er auf. Trotzdem reagierte 96 erst mal zurückhaltend auf die Chance, Gießelmann zurückzuholen.

Linksverteidigerposition vakant - aber Horn Plan A Die Verträge von Matthias Ostrzolek und Miiko Albornoz laufen aus. Im Prinzip hätte Hannover Bedarf auf der Position – viel hängt davon ab, ob man sich mit Köln wegen des Leihspielers Jannes Horn einig wird. 96 will Horn wegen seines Tempos halten – und seiner guten Spiele in diesem Jahr auf der linken Seite in einer Dreierabwehrkette. Gießelmann ist ähnlich vielseitig wie Horn, auf dem linken Flügel hat er überall gespielt, auch im zentralen Mittelfeld. Verletzt war er dabei so gut wie nie. In dieser Bundesliga-Saison bekam er in Düsseldorf Probleme. Es gab Zweifel an seiner soliden Leistung, weil über seine Abwehrseite viele Gegentore fielen. Die Schwächen der rein offensiven Partner vor ihm und der meist langsamen Mittelfeldspieler neben ihm konnte er nicht ausgleichen. Auch Fortuna-Manager Lutz Pfannenstiel ging auf Distanz, weil Gießelmann ein Angebot zur Vertragsverlängerung ablehnte.