Klare Angelegenheit: Dynamo Dresden scheidet nach 0:3 aus dem DFB-Pokal aus

Dresden. Nach einer tollen Hinserie in der 3. Liga hat Tabellenführer Dynamo Dresden im DFB-Pokal die Kirsche auf der Sahnetorte verpasst: Statt der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski zog Zweitligist Darmstadt 98 ins Achtelfinale ein, das am 2./3. Februar 2021 steigt. Die Blau-Weißen kamen im Harbig-Stadion zu einem ungefährdeten 3:0 (1:0)-Erfolg. Auch 72 112 „Geister“, die für dieses Spiel Karten gekauft hatten, konnten Dynamo nicht helfen. Immerhin kam dadurch wenigstens etwas Geld in die klamme Kasse. Doch der Einzug in die nächste Runde hätte knapp 600.000 Euro gebracht. Eine hübsche Summe – erst recht in der Corona-Krise.

Die Schwarz-Gelben gingen nach ihrer Erfolgsserie in der Liga selbstbewusst in diese Partie. Nach dem 4:2 bei Viktoria Köln änderte Kauczinski seine Anfangsformation nicht und hoffte auf einen besseren Start als in der Domstadt. So kalt erwischt wie dort wurden seine Profis nicht, sie ließen in den ersten Minuten nichts zu, tasteten sich mit dem höherklassigen Gegner ab. Der ließ es ruhig angehen, kam erst in der 16. Minute durch Tim Skarke zum ersten Torschuss der Partie: Der Ball strich über die Latte. Während Dynamo beim ersten Konter zweimal geblockt wurde (18.), donnerte Marvin Mehlem den Ball knapp neben das Tor von Kevin Broll (19.), Serdar Dursun zwang Dresdens Keeper gleich zur ersten Parade (22.). Zu nah rückten die Gäste nun an den Strafraum der Gastgeber heran, übten mehr Druck aus. Und als Kevin Ehlers einen hohen Ball von der Seite klären wollte, fiel der Fabian Schnellhardt vor die Füße – der Darmstädter sagte danke und drosch die „Pille“ unter die Latte (25.).