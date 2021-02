Klare Ansage: TSV Neustadt temps Shooters haken Basketball-Regionalligasaison ab

Meisten Verträge lauf nur bis zum April

Bei dieser Zeitschiene, die Spiele bis Ende Mai vorsieht, gibt es ein weiteres Problem. Die Verträge der meisten Spieler laufen bei vielen Vereinen nur bis zum April – dem ursprünglich geplanten Saisonende. „Wir müssten neu verhandeln, Hallen organisieren und wohl ohne Zuschauer spielen. Das ergibt schon wirtschaftlich keinen Sinn“, sagt Buss.

Auch einer vom Niedersächsischen Basketball-Verband (NBV) angedachten Sommerliga, möglicherweise im neuen olympischen 3x3-Format, steht er skeptisch gegenüber. „Das kostet nur Geld und bringt nichts. Wir können uns das nicht leisten, und mit der zweiten Mannschaft ergibt es keinen Sinn“, sagt Buss.

Trainerduo verlängert Verträge

Die Saison 2020/2021 hat der TSV-Coach abgehakt und blickt schon nach vorn. Buss und auch sein Co-Trainer Tim Benkelberg, der erst vergangenen Herbst seine Trainerarbeit bei den Shooters begann, haben bereits jetzt ihre Verträge für die kommende Spielzeit verlängert. „Das hat super gepasst mit uns beiden“, sagt Buss. Er hofft, dass ein Großteil der Sponsoren an Bord bleibt. In Neustadt sitzen viele kleinere Unterstützer im Boot. „Da sind wir anders aufgestellt als andere Vereine, die von der Bundesliga träumen. Vielleicht sollte man einfach mit dem zufrieden sein, wo man ist“, sagt Buss und spielt damit auf den Rückzug des Hauptsponsors bei den MTB Baskets Hannover/Langenhagen an.

Buss: „Am liebsten würde ich alle Spieler aus dem jetzigen Kader halten“

Er will bei den Shooters wieder ein Team zusammenstellen, das in der 1. Regionalliga mithalten kann. „Sportlich und finanziell wird das Niveau in der kommenden Saison sicher niedriger sein. Da werden sich manche Spieler noch umschauen“, prophezeit er. Er setzt, wie schon in dieser Saison, weiterhin auf junge Spieler. „Wir sind halt ein Ausbildungsverein“, sagt der Shooters-Trainer. „Wir hatten schon jetzt eine Mannschaft, die wirklich gut war und prima zusammengepasst hat. Am liebsten würde ich alle Spieler aus dem jetzigen Kader halten“, sagt Buss.

Diese Aufgabe muss jedoch Manager Jan Gebauer bis zum Herbst meistern und versuchen, den Shooters sowie dem Trainerduo wieder eine gute Zukunft zu ermöglichen.