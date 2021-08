„Klare Kiste“: Dresden Monarchs feiern Pflichtsieg in Berlin

Dresden. Am Ende steht ein verdienter und ungefährdeter Sieg des Staffelersten beim Tabellenschlusslicht zu Buche. Mit 37:6 (9:0, 7:0, 7:0, 14:6) gewannen die Dresden Monarchs am Sonnabend ihr Gastspiel in der German Football League (GFL) bei den Berlin Rebels. Damit gelang den „Königlichen“ der nächste Schritt auf dem Weg zum ersehnten Playoff-Heimrecht. „Das war insgesamt eine klare Kiste. Ich bin sehr zufrieden. Sieben Leute waren diesmal urlaubs- oder verletzungsbedingt nicht dabei. Als ganzes Team haben wir uns sehr gut geschlagen und das Spiel dominiert“, freute sich Headcoach Ulrich Däuber über den fest eingeplanten Auswärtserfolg. Anzeige

Florian Finke per Fieldgoal und Radim Kalous mit seinem Touchdown stellten im ersten Viertel auf 9:0, bevor Darrell Stewart einen schönen Pass von Quarterback K.J. Carta-Samuels in der Endzone fing und damit den 16:0-Halbzeitstand besorgte. Chancenlos waren die Gastgeber im heimischen Mommsenstadion jedoch keineswegs. „Berlin hätte ein paar Punkte mehr machen können, aber wir zwei Touchdowns mehr machen müssen“, haderte „Ulz“ Däuber ein wenig mit der eigenen Chancenverwertung. Denn die gegnerischen Verteidiger fingen einige aussichtsreiche Pässe ab, zudem war die Offense der Rebels mehrfach denkbar knapp an verdienten Scores gescheitert.

Die zweite Halbzeit sah dann aus Dresdner Sicht wieder souveräner aus. Erneut Stewart sowie Anthony Brooks und Oli Bahr steuerten drei Touchdowns bei, Kicker Florian Finke sicherte anschließend jeweils die Extrapunkte. Erst zum Schluss kamen die Rebels noch zu ihrem „Ehren-Score“ per Touchdown, als die Monarchs schon nicht mehr mit ihrer ersten Riege agierten. „Da waren alle unsere Backups drauf“, erklärte Ulrich Däuber.

Abschluss gegen Potsdam Royals

Am nächsten Wochenende reisen die Sachsen nach Kiel. Das Heimspiel gegen die Baltic Hurricanes vor zwei Wochen endete beim 61:48-Sieg für die Monarchs mit einer zu hohen Zahl an gegnerischen Punkten, wie Däuber damals monierte. „Unsere Defense hat sich das aber zu Herzen genommen. Die Jungs haben nun gezeigt, wie es besser geht. Wir haben gesehen, was die Kieler drauf haben, und werden alles daran setzen, dass sie das nicht erneut zeigen können.“

