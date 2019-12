Klare Pleite für die Dresdner Eislöwen bei Kassel Huskies

Die Huskies, die noch am Freitag bei den Füchsen knapp verloren und dabei kein Tor erzielten, legten die Grundlage für ihren Erfolg schon in den ersten 20 Minuten. Denn wieder produzierten die Rossi-Schützlinge einen katastrophalen Fehlstart. Nach nur einer Minute und 27 Sekunden musste Florian Proske, der den Vorzug vor Marco Eisenhut erhielt, das erste Mal hinter sich greifen – Richard Mueller netzte zum 1:0 für die Huskies ein. Das erste Unterzahlspiel überstanden die Eislöwen anschließend zwar unbeschadet, doch wenig später schlug es erneut ein. Michael Christ baute die Führung auf 2:0 (6.) aus. Mit einem Schlagschuss von der blauen Linie konnte René Kramer zwar in der 10. Minute in Überzahl auf 1:2 verkürzen, aber die torhungrigen Kasseler nutzten die Abwehrschwächen der Elbestädter anschließend gnadenlos. Erst stellte Alexander Karachun mit dem 3:1 (12.) den alten Abstand wieder her, schon eine Minute erhöhte Mario Scalzo mit einem Kracher-Schuss auf 4:1 (13.) und Top-Scorer Ben Duffy setzte mit einem Lupfer unter die Latte zum 5:1 (17.) den Schlusspunkt unter den ersten Abschnitt, der für die Gäste zum Vergessen war.

Partie nach 33 Minuten entschieden

Rico Rossi reagierte in der Pause und wechselte seine Keeper, brachte mit Beginn des Mitteldrittels Marco Eisenhut, der schon am Freitag gegen die Eispiraten eine sehr gute Vorstellung gegeben hatte. Doch auch er musste dann schnell hinter sich greifen, als erneut Ben Duffy in Überzahl das 6:1 (24.) für die Huskies markierte. Zwar erarbeiteten sich die Dresdner auch einige Chancen, konnten aber Gerald Kuhn im Tor der Hausherren nicht überwinden. Als Alexander Heinrich in der 33. Minute den Vorsprung auf 7:1 ausbaute, war die Partie endgültig gelaufen, auch wenn eine Minute später Nick Huard zum 2:7 verkürzte. Zwei Minuten vor der Pausensirene hatte Dale Mitchel noch eine gute Möglichkeit, konnte sie jedoch nicht nutzen. Toni Ritter gab in der Pause zu: „Wir haben den Start wieder komplett verschlafen und auch im zweiten Drittel lief es nicht viel besser.“ Im Schlussabschnitt gaben die Eislöwen nicht auf, aber die cleveren Gastgeber kontrollierten das Spiel und ließen sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. In der letzten Minute verwandelte Nick Huard, der zuvor gefoult wurde, einen Penalty zum 3:7, doch das war nur Ergebniskosmetik.