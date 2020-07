Klarer Sieg für Blasewitz im Dresdner Derby

Dresden. Die Blasewitzer Reserve hat am vorletzten Spieltag in der Tennis-Oberliga der Herren ihre Pflicht erfüllt und mit dem 9:0-Derbysieg gegen das noch sieglose Schlusslicht ESV Dresden als einzige ungeschlagene Mannschaft die Spitzenposition verteidigt. Dafür sorgten Paul-Philipp Schön, der das Spitzenspiel gegen Maximilian Mucke mit 6:2, 6:1 gewann, Kapitän Mareno Heinecke, Jonathan Vincent Cremer, Patrick Noack sowie die beiden Talente Michael Malkin und Bruno Johannes. In den Doppeln kam auch noch Oliver Koster zum Einsatz.