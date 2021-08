Union dominiert Kuopio - Awoniyi glänzt: Berliner kurz vor Einzug in Conference-League-Gruppenphase

Am Ende hatte Max Kruse doch "Bock" auf die neue UEFA Conference League: Der Offensiv-Star von Union Berlin hat am erfolgreichen Debüt des Bundesligisten im neugeschaffenen Europacup-Wettbewerb einen großen Anteil gehabt: Die Berliner gewannen in Helsinki gegen den finnischen Erstligisten Kuopio PS souverän mit 4:0 (3:0). Der vor Saisonbeginn fest vom FC Liverpool verpflichtete Taiwo Awoniyi traf doppelt (7. und 31. Minute), Kruse steuerte die Vorlage zum zweiten Awoniyi-Tor bei und schoss das 2:0 (29.) selbst. Andreas Voglsammer (90.+2) setzte den Schlusspunkt. Damit geht Union mit einem deutlichen Vorsprung ins Rückspiel am kommenden Donnerstag. Die Partie darf wegen UEFA-Vorgaben nicht im Union-Heimstadion an der Alten Försterei ausgetragen werden. Die "Eisernen" ziehen ins Berliner Olympiastadion um. Anzeige

Doch auch in Helsinki herrschte fast schon Heim-Atmosphäre. Über 500 nach Finnland mitgereiste Fans der Berliner gaben den Ton an und brüllten ihr Team förmlich zum Sieg. Die Mannschaft von Urs Fischer, die zum Bundesliga-Auftakt ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen erreicht hatte, präsentierte sich von Beginn an dominant und ließ an ihrer Favoritenrolle keinen Zweifel. Awoniyi, der Rekordeinkauf der Berliner (Union zahlte 6,5 Millionen Euro an die "Reds"), verwerte bereits in der siebten Minute eine scharfe Strafraum-Hereingabe von Neuzugang Tymoteusz Puchacz perfekt und brachte sein Team in Führung.

Kuopio konnte sich aufgrund der Offensivstärke der Gäste kaum aus der eigenen Hälfte befreien - und Kruse und Awoniyi entschieden die Partie dank eines Doppelschlags schon nach gut 30 Minuten Spielzeit. Erst legte der einstige Liverpool-Stürmer auf Olympia-Teilnehmer Kruse auf, der trocken verwandelte (29.), dann revanchierte sich Kruse und sorgte kurz nach Wiederanpfiff für den dritten Union-Treffer, den Awoniyi per Drehschuss fantastisch erzielte (31.). In der zweiten Hälfte schonte Union etwas die Kräfte und ließ die Finnen mehr ins Spiel kommen, rettete den Vorsprung aber über die Zeit und kam durch den eingewechselten Voglsammer sogar noch zum 4:0 (90.+2). Der Neuzugang aus Bielefeld stand beim Pass von Cedric Teuchert allerdings wohl im Abseits. Da es in den Playoff keinen Videobeweis gibt, zählte das Tor trotzdem.