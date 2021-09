Klarer Sieg gegen Saarland Hurricanes: Dresden Monarchs stehen im German Bowl

Dresden. Geschafft: Zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte nehmen die Dresden Monarchs am German Bowl teil. Den Einzug ins Meisterschaftsfinale der German Football League (GFL) machten die „Königlichen“ durch einen erneut souveränen Sieg am Sonnabend perfekt. Das Halbfinalspiel gegen die Saarland Hurricanes gewannen die Dresdner vor rund 2400 Fans im heimischen Heinz-Steyer-Stadion mit 37:0 (7:0, 21:0, 9:0, 0:0). Im German Bowl am 9. Oktober treffen sie in Frankfurt am Main wie erwartet auf die Schwäbisch Hall Unicorns, die sich ebenfalls am Sonnabend gegen die Potsdam Royals mit 28:18 durchsetzten. Anzeige

Dresden gibt sich keine Blöße

Gegen die Hurricanes unterstrichen die Sachsen, die kürzlich erstmals die Nordmeisterschaft gefeiert hatten, von Beginn an ihre Favoritenrolle. „Devwah war Wahnsinn“, brachte Monarchs-Headcoach „Ulz“ Däuber die neuerliche Show von Devwah Whaley in der ersten Halbzeit auf den Punkt. Drei Touchdowns steuerte der britische Runningback zum 28:0-Pausenstand bei, ein weiterer resultierte aus einem Pass von Quarterback K.J. Carta-Samuels auf Widereceiver Anthony Brooks. Kicker Florian Finke brachte alle vier Versuche im Goal unter und besorgte damit vier Extrapunkte. Somit erging es den Saarbrückern ähnlich wie den Allgäu Comets an gleicher Stelle eine Woche zuvor, die im Viertelfinale gegen die Sachsen schon zur Halbzeit recht aussichtslos mit 0:31 zurückgelegen hatten.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Finaleinzug Mit einem deutlichen 37:0 besiegen die Dresden Monarchs die Saarland Hurricanes und stehen damit im German Bowl - dem Finale um die deutsche Football-Meisterschaft. ©

Bissig hatten sich die Dresdner auch diesmal gezeigt und da es im dritten Viertel so weiterging, wählte Däuber nachher einen tierischen Vergleich: „Ein Wolfsrudel bleibt zusammen und hört nicht auf, wenn die Beute eingefangen ist, sondern wenn die Beute tot ist.“ Natürlich nur sinnbildlich, doch die Monarchs zogen trotz des klaren Spielstands durch. Um in die Partie zurückzukommen, lief den Gästen aus dem Südwesten immer mehr die Zeit davon. Auch Quarterback Josh Goldin bummelte, wurde einige Male gesackt. Selbst klare Fehler der Hausherren konnten die Saarländer nicht nutzen. Nach unnötigem Interception-Pass von Carta-Samuels fing Antonio McCall zwar den Ball, leistete sich aber – von Robin Wilczek bedrängt – im nächsten Moment einen Fumble, bei dem das Spielgerät in die Endzone hoppelte. Die Folge: Safety für die Monarchs zum 30:0.

„Die Bude muss voll werden“

Gegen Ende des dritten Durchgangs kam auch Brooks zu seinem zweiten Touchdown – Finke kickte erneut ins Goal und es stand 37:0. Und dabei blieb es. Schon eine Minute vor Schluss hatten die Spieler dem Cheftrainer die obligatorische Dusche mit einem Eimer Energydrink verpasst – auch diesmal genoss es Ulrich Däuber bei spätsommerlichem Wetter sichtlich. Es war die letzte Partie im Heinz-Steyer-Stadion vor dessen Umbau – und die Fans feierten! Der Finaleinzug ist für den 51-Jährigen natürlich ein großer Erfolg, wie er sagte: „Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Wer kann schon sagen, dass er im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gespielt hat, egal welche Sportart? Das ist ein kleiner Kreis. Ich bin superstolz auf die Mannschaft und die Coaches, dass sie sich das erarbeitet haben, bis dorthin zu kommen.“

Schon 2013 hatten es die „Königlichen“ mal in den German Bowl geschafft, aber äußerst knapp und unglücklich mit 34:35 gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig verloren. Nun wartet die nächste Chance auf den Titel. „Ich habe von Anfang an gesagt, wir wollen in den German Bowl. Wenn wir hinkommen, sind wir froh, aber dann wollen wir auch gewinnen“, machte „Ulz“ Däuber klar. Am Dienstag gibt er seinen Mannen frei, ab Donnerstag bereiten sie sich dann ganz normal auf das Spiel gegen die Unicorns vor, bis es dann am Tag vorm Spiel per Bus in die hessische Metropole geht. „Die Bude muss voll werden, vor allem mit Monarchs-Fans, die laut sind. Das hilft auf jeden Fall“, warb „Ulz“ Däuber um zahlreiche Unterstützung durch die eigenen Anhänger im Frankfurter Waldstadion.

„Wir sind beide sehr gute Teams“

Dort geht es für den 51-Jährigen einmal mehr gegen seinen einstigen langjährigen Verein aus Baden-Württemberg, den er 1999 gen USA verlassen hatte. Natürlich hat er die Haller genauer im Fokus als andere Teams, wobei ihm aber die exakten Einblicke selbstverständlich fehlen. „Ich war so lange weg. Ich kenne da ein paar Leute, aber das System kennen wir durch Videoanalyse“, berichtet der Headcoach. Nach der letzten Finalteilnahme vor acht Jahren hatten es die Dresdner Footballer fünfmal bis ins Halbfinale geschafft. Doch in den Saisons 2014, 2015 und 2016 sowie 2018 und 2019 trafen sie dort immer auf die Schwäbisch Hall Unicorns – und flogen raus.