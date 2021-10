Klarer Sieg in Ungarn: Deutsche U21 feiert 5:1-Erfolg in der EM-Qualifikation

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Antonio Di Salvo hat auch seine zweite Partie als neuer Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft gewonnen. In der EM-Qualifikation gewann der Nachfolger von Türkei-Trainer Stefan Kuntz mit seinem Team mit 5:1 in Ungarn. Nach vier Spielen steht der DFB-Nachwuchs mit zwölf Punkten unangefochten auf Platz eins in der Tabelle, hat fünf Punkte Vorsprung auf Polen. Anzeige

Der überragende Kevin Schade brachte das Di-Salvo-Team schon nach fünf Minuten in Führung, Malik Tillmann erhöhte nach Schade-Vorlage auf 2:0 (32.). Noch vor der Halbzeit konnte Ungarns Tamas Kiss auf 1:2 verkürzen (39.). Ein kurioses Tor von Erik Shuranov sorgte für das 3:1 (53.). Ungarns Verteidiger Dominik Csontos wollte im Sechzehner dynamisch den Ball klären, schoss aber Shuranov an, von dessen Fuß der Ball im Tor landete. Der eingewechselte Tom Krauß erhöhte nach erneuter Vorlage von Schade auf 4:1 (66.), der Stürmer sorgte mit seinem zweiten Treffer per Abstauber nach einem Pfostenschuss für den Endstand (90.).

Seine Startelf für das vierte Quali-Spiel in der Gruppe veränderte Di Salvo im Vergleich zum späten 3:2-Sieg gegen Israel auf einer Position. Für den 18 Jahre alten Linksverteidiger Luca Netz von Borussia Mönchengladbach rückte der Kölner Noah Katterbach in die Startelf. Der 20-Jährige hatte gegen Israel nach seiner Einwechslung das späte 2:2 durch Schade vorbereitet. Der 19 Jahre alte Freiburger Schade überzeugte wie der gleichaltrige Malik Tillman vom FC Bayern erneut in der Startelf. Beide hatte gegen Israel ihr U21-Debüt gegeben und mit Toren maßgeblich zum späten Sieg beigetragen - und knipsten auch jetzt wieder.