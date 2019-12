Klarer Sieg! Wolfsburgs Kegler überwintern als Zweitliga-Spitzenreiter

Zeichen stehen auf Sieg

Von Anfang an standen dabei die Zeichen auf Sieg. Zu Beginn startete das mittlerweile etablierte Startpaar Ronald Schlimper (614 Kegel) und Mathias Hähnel (587) gegen Dennis Böttcher (573) und Thomas Bölke (558). Ungewohnt spannend gestaltete sich die Anfangsphase der Partie. Auf den ersten beiden Bahnen konnte Schlimper nicht so recht die Kontrolle über das Duell gegen Böttcher gewinnen. Das lag vor allem am stark aufspielenden Wörlitzer. Gegen eine überragende dritte Bahn von Schlimper wusste aber selbst er keine Antwort und musste sich final geschlagen geben. Auf der anderen Seite gewann Hähnel zwar seinen Mannschaftspunkt, doch mit 587 Kegel konnte er sein Potential bei weitem nicht ausschöpfen.

Die zweite Paarung mit Carsten Strobach (643) und Stefan Groß (576) spielte gegen die Gäste Marcel Schaks (581) und Reno Wehrmann (552). Strobach untermauerte seine derzeitige Form mit einem weiteren Topresultat und dem klaren Sieg gegen Schaks. Stefan Groß hingegen hatte ebenso wie Hähnel arge Schwierigkeiten die richtige Einstellung zur Bahn zu finden und verpasste ebenso ein wirkliches Topresultat. Dennoch konnte auch er den Mannschaftspunkt für Wolfsburg sichern.

Alle Teampunkte gesichert

Das Schlussduo bildeten Kapitän Andreas Hüttl (590) und Bernd Schönberger (581). Sie spielten gegen Thomas Walter (534) und Patrick Walter (522). Hüttl startete fulminant. Mit sehr guten Wurfserien auf den ersten beiden Bahnen schickte er sich an das nächste Topresultat zu erzielen. Leider fiel bei ihm zum Schluss etwas die Konzentration ab, was einen weiteren 600er verhinderte, der Mannschaftspunkt war dennoch gesichert. Auf der anderen Seite präsentierte sich Schönberger gewohnt grundsolide und besiegte seinen Gegner mit vier konstanten Bahnen klar. Damit waren alle Mannschaftspunkte auf der Seite der Wolfsburger.

„Wir hatten heute mit Ronald und Carsten leider nur zwei, die wirklich überzeugt haben. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir nach dem Jahreswechsel mit einem Höchstmaß an Motivation ins neue Jahr starten“, gibt sich Kapitän Hüttl zuversichtlich. Mathias Hähnel zum Spiel: „Wir haben sicher nicht den besten Kegelsport gezeigt, den wir spielen können, doch was am Ende zählt ist der Sieg und die zwei Punkte für die Tabelle.“ Mit dem Sieg stehen die Wolfsburger an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga.