Klares User-Voting: Hannover 96 hätte gegen St. Pauli einen Strafstoß bekommen müssen

75 Prozent stimmen für Strafstoß

Für Kenan Kocak absolut unverständlich. "Mich ärgert die Entscheidung beim Elfmeter maßlos. Wenn das kein Elfer war, verstehe ich die Welt nicht mehr", sagte der Trainer. "Solche Fehlentscheidungen dürfen nicht passieren."

Auch die SPORTBUZZER-User sehen es wie Kocak. In der Umfrage stimmten 75 Prozent der Teilnehmer, dass es ein eindeutiges Foul an Weydandt war und es somit hätte Strafstoß geben müssen. Nur knapp sechs Prozent waren der Meinung, dass der 96-Stürmer zu theatralisch zu Boden ging.

"Es ging sehr schnell, ich hatte zunächst gedacht, wir sind beide am Ball, aber ich lege den Ball an ihm vorbei und er erwischt mich definitiv. Dementsprechend bin ich inzwischen auch der Meinung, dass man in der Szene eigentlich hätte auf den Punkt zeigen müssen", sagte der Stürmer selber zu der Szene.