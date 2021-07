Klares Voting: Marcel Franke ist der richtige Kapitän für Hannover 96! 

Kapitän und Rat wurden zum Ende des Trainingslagers in Rotenburg (Wümme) von der Mannschaft gewählt, Franke bekam von allen die meisten Stimmen und wurde schließlich zum Kapitän ernannt. Nach der Wahl haben wir euch gefragt, ob ihr mit dem Ergebnis einverstanden seid - und das Voting ist eindeutig!

Vor acht Tagen gab Hannover 96 bekannt, dass Marcel Franke die Mannschaft in der kommenden Spielzeit als Kapitän aufs Feld führen wird. Der Innenverteidiger löst damit den bisherigen Spielführer Dominik Kaiser ab, der aber weiterhin noch im Mannschaftsrat vertreten sein wird. Neben Kaiser gehören auch Simon Falette, Mike Frantz, Martin Hansen, Hendrik Weydandt und eben Kapitän Franke zum Rat.

Ergebnis überrascht nicht

Über 1.200 SPORTBUZZER-Leser haben an unserer Umfrage teilgenommen - davon finden satte 73,9 Prozent, dass mit Franke genau der richtige Mann zum Kapitän ernannt worden ist. Wirklich überraschend ist das Ergebnis nicht: Als Franke 2019 von Norwich City zu 96 wechselte, etablierte er sich sofort als Stammspieler und überzeugte durch Zweikampfstärke und Ruhe am Ball. In der vergangenen Spielzeit, die die Roten auf einem schwachen 13. Platz abschlossen, gehörte Franke noch zu den wenigen Lichtblicken.

So verwundert es kaum, dass lediglich fünf Prozent der Umfrageteilnehmer gar nichts von der Wahl halten und einen anderen Spieler gewählt hätten. Die übrigen 21,2 Prozent finden das Wahlergebnis zumindest in Ordnung, sind allerdings nicht vollends überzeugt. Trotzdem: Neben der Mannschaft hat Marcel Franke auch einen Großteil der 96-Fans im Rücken.