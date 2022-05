"Klarheit" im Transfer-Poker um BVB-Star Erling Haaland naht – Kehl spricht über Nachfolge

Ein möglicher Transfer von Stürmerstar Erling Haaland weg von Borussia Dortmund könnte nach Aussagen von Lizenzspielerchef Sebastian Kehl in der kommenden Woche perfekt gemacht werden. "Ich glaube, dass wir in der nächsten Woche Klarheit darüber haben. Es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende weiterzieht", sagte Kehl am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". Anzeige

Der 21 Jahre alte Haaland kann Dortmund im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Seit Wochen wird der Norweger mit europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht, darunter zuletzt auch wieder der FC Bayern. Manchester City und Real Madrid gelten als mögliche Abnehmer. "Wir sind vertraglich an die Ausstiegsklausel gebunden, daran müssen wir uns orientieren. Trotzdem haben wir in den letzten Monaten immer versucht, eine Entscheidung rund um Erling herbeizuführen. Dann kam aber auch der Tod seines Beraters Mino Raiola - er war in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so richtig arbeitsfähig. Das Thema hat sich leider etwas verschleppt", sagte Kehl.