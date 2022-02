Klasse gesichert! Faustball-Zweitligist MTV Vorsfelde überzeugt im Showdown

Jetzt ist der Klassenerhalt unter Dach und Fach! Mit zwei ungefährdeten und deutlichen Siegen zementierten die Faustballer des MTV Vorsfelde am letzten Spieltag ihren sechsten Tabellenplatz und damit den definitiven Verbleib in der 2. Bundesliga Nord. Ein ungünstiger Verlauf der Aufstiegsspiele zur 1. Liga könnte nämlich für den Siebten in Liga zwei ebenfalls noch den Abstieg bedeuten.

Anzeige

MTV Vorsfelde - TV Brettorf II 3:1 (11:3; 11:2; 7:11; 11:4).

Von Beginn an war dem MTV anzumerken: Er weiß, worum es geht. Auf den Punkt hellwach, griff ein Rädchen ins andere - die Sätze eins und zwei wurden mehr als deutlich gewonnen. Nach zwei Positionsveränderungen in der Abwehr gab's zunächst leichte Abstimmungsprobleme, der dritte Durchgang ging an Brettorf. "In der Folge lief es auch in dieser Formation rund, das Potential wurde in allen Bereichen abgerufen", so MTV-Trainer Frank Kuwert-Behrenz zum Viersatz-Sieg.