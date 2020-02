"Klasse Teamleistung": A-Junioren des TSV Havelse starten souverän in die Rückrunde

Kapitän Jannis Neugebauer schoss die von Beginn an sehr druckvoll aufspielenden Havelser in Führung (10. Minute). Der TSV dominierte die Partie, hatte aber bis zur Pause nicht nur mit dem durchaus guten Gegner, sondern überdies mit äußerst heftigem Gegenwind zu kämpfen. Der Seitenwechsel verlieh den Offensivaktionen der Rot-Weißen im wahrsten Sinne stürmische Flügel. Nikos Elfert markierte das 2:0 (65.), in der Folge legten Berkan Ibrahim Cakir (75.) und Azis Kiy (83.) für die souverän agierende Heimelf nach. Den Schlusspunkt setzte Elfert (90.). „Das war ein Start nach Maß – und sogar noch mehr“, sagte Co-Trainer Flach erfreut. „Mit einem Erfolg in dieser Deutlichkeit hätten wir nicht gerechnet. Die Jungs haben eine klasse Teamleistung gezeigt.“

Noch viel Arbeit

Trotz des überzeugenden Auftritts gegen den JFV Nordwest, sei er sich mit Flach einig gewesen, dass es noch viel Potenzial zum Arbeiten gäbe, sagte Zan. „Im Spiel mit dem Ball und gegen den Ball etwa gab es aus meiner Sicht zu viele Freiräume, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen waren mir zu groß. Wir haben vorn und auch hinten eine sehr gute personelle Qualität. Es gehört zu meiner Spielidee, dass wir Angriffsfußball spielen, bei dem sich jeder entsprechend seiner Position offensiv mit einbringt, und wir dann eben auch geschlossen verteidigen. Im Block als gesamte Mannschaft. Das kriegen wir hin.“

Ziel ist Entwicklung der Nachwuchstalente

Primus VfL Osnabrück scheint derzeit die besten Karten im Titelrennen zu haben. Platz zwei indes, der zur Aufstiegsrelegation in die Bundesliga berechtigt, ist für den TSV in direkter Reichweite – nur drei Zähler trennen die Havelser vom Eimsbütteler TV. Am Sonntag (13 Uhr) steigt beim Hamburger Klub das direkte Duell. Wenn die Rot-Weißen in Eimsbüttel gewinnen . . . Doch so schön eine Rückkehr in die Bundesliga auch wäre, die primäre Zielsetzung ist eine andere. „Es wurde von den Vereinsverantwortlichen klar kommuniziert, dass es nicht um den Aufstieg geht, sondern darum, den älteren Jahrgang so weit zu formen, dass den Jungs der Übergang in die Herren möglichst leicht fällt“, betonte Zan. „Wenn uns das bei vier, fünf Spielern gelingen sollte, wäre das ein Riesenerfolg. Unsere Aufgabe ist es quasi, aus dreiviertel Kerlen ganze Kerle zu machen.“ Abgesehen von der (Weiter-) Entwicklung der Nachwuchstalente, könne das Ziel natürlich nur lauten, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. „Vielleicht springt ja am Ende ganz zufällig der Aufstieg heraus“, so Zan.