Bei Klassenerhalt oder Abstieg: Matthäus rechnet mit Abschied von Werder-Trainer Kohfeldt

Werder Bremen braucht ein Wunder, wenn der Absturz aus der Bundesliga noch verhindert werden soll. Wahrscheinlicher ist, dass der einst große SVW nach einer desaströsen Saison im nächsten Jahr erstmals seit 39 Jahren wieder in der 2. Liga antreten muss. Ob Florian Kohfeldt bei einem negativen Verlauf des letzten Bundesliga-Spieltags am kommenden Wochenende Werder-Trainer bleibt, steht in den Sternen. Aufsichtsratschef Marco Bode kündigte zuletzt eine kritische Aufarbeitung der Saison an - allerdings erst in der nächsten Woche.

Abstieg aus der Bundesliga oder Klassenerhalt über den Umweg der Relegation - Lothar Matthäus glaubt so oder so nicht an einen Verbleib Kohfeldts an der Weser. Das schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne. "Schafft er das Unmögliche und rettet die Grün-Weißen, dann dürfte er gehen, weil es schwer vorstellbar ist, dass er nochmal die Energie aufbringt, um eventuell noch so eine Saison zu erleben", sagte Matthäus über den gebürtigen Siegener, dessen Vertrag in Bremen noch bis 2023 läuft.