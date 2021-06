Klassenerhalt gesichert! Recken schlagen den HC Erlangen knapp

Erleichterung bei den Handball-Recken: Die TSV Hannover-Burgdorf gewann am Sonntagnachmittag mit 27:26 gegen den HC Erlangen - und feierte den mit Blick auf die Tabelle sehr wichtigen Erfolg euphorisch mit den Fans. Mit Tänzchen, mit Humba und Täterä.1653 Zuschauer, darunter auch Arena-Eigner Günter Papenburg, waren bei der Fan-Rückkehr dabei. Sie verwandelten die Ränge vorm Spiel in ein Lichtermeer, als sie ihre Handylampen zum Einlauf der Profis anmachten.

In dieser unübersichtlichen Phase stach bei Hannover Nejc Cehte heraus, der Slowene hielt mit seinen Toren (sechs in der ersten Hälfte) sein Team im Spiel. Auf der anderen Seite schoss Simon Jeppsson der TSV-Abwehr und Torwart Domenico Ebner die Bälle um die Ohren. Hannover lief nun ständig einem Rückstand hinterher, konnte immer nur auf ein Tor verkürzen. In die Pause ging es mit einem 14:16. Die Fans gaben alles, aber noch spiegelte sich ihr Engagement nicht im Ergebnis wider.

Die zunächst torarme Partie, ähnlich wie beim 21:21 im Hinspiel, begann wild zu werden. Schuld daran hatten auch die Schiedsrichter, die beim Stand von 7:9 Ilija Brozovic Rot zeigten (17.), für ein Foul, das maximal einer Strafe von zwei Minuten würdig gewesen ist. Erinnerungen wurden wach an die umstrittene Rote Karte für Kapitän Fabian Böhm im Pokal-Halbfinale gegen Melsungen. Als dann auch noch Evgeni Pevnov eine Strafe kassierte, standen die Recken in doppelter Unterzahl da.

Fans pushen, doch Recken ziehen Entscheidung bis zum Ende hinaus

Nach dem Wechsel heizten sie ihrem Team weiter ein – jetzt mit zählbarem Erfolg. Den Recken gelang der schnelle Ausgleich zum 16:16. Büchner war es, der mit dem 19:18 die Recken nach langer Zeit wieder in Führung warf. Und als dann Erlangen im Gegenzug an Ebner scheiterte, waren die Fans am ersten Stimmungs-Siedepunkt angelangt. Das emotionale Hoch blieb konstant, weil die Recken in Wechselwirkung mit den Fans jetzt immer besser zu Werke gingen. Ivan Martinovic stellte eine Viertelstunde vor dem Ende auf 22:19. Hannover hatte den Sieg vor Augen. Da die inkonstanten Recken aber meist nur Krimi können, zog sich die Entscheidung bis zur Endphase hin.

Als Ebner bei 24:23 einen Erlanger Siebenmeter parierte und im Gegenzug Ivan Martinovic einen Strafwurf zum 25:23 an Ziemer vorbei in die Maschen drosch, verzichteten die Fans auf ihre bezahlten Sitzplätze. Als wäre es nicht schon spannend genug, verdarb Ziemer kurz darauf den Recken die Hochstimmung, als er den nächsten Martinovic-Siebenmeter 75 Sekunden vor Schluss beim Stand für 26:25 für Hannover parierte. Doch Hannover blieb im Ballbesitz. Ortega nahm noch eine Auszeit. Martinovic zeigte Herz, machte sich groß - und traf zum 27:25. Das war 35 Sekunden vor dem Ende aber immer noch nicht die Entscheidung, weil Pevnov nach dem 26:27 der Erlanger mangels Anspielmöglichkeiten beim Anwurf den Ball ins Seitenaus manövrierte. Noch ein Freiwurf für Erlangen - jedoch vorbei am Tor. Die Recken hatten den Zittersieg in der Tasche.