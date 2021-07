Klassenerhalt! Tennis-Herren des TV Jahn Wolfsburg bleiben in der Oberliga

Der Klassenerhalt ist perfekt, das Saisonziel wurde erreicht. Am Sonntag siegten die Tennis-Herren des TV Jahn Wolfsburg in der Oberliga beim DT Hameln mit 5:4, vor dem abschließenden Spieltag gegen den Oldenburger TeV II ist der Mannschaft von Trainer Milan Pesicka der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. „Es ist perfekt für uns gelaufen“, sagt der glückliche, aber auch erleichterte Pesicka. „Es war keine einfache Saison für uns, vor allem, weil mit Marek unsere Nummer eins ausgefallen war.“ Marek Pesicka, Sohn des Trainers, konnte der Mannschaft auf dem Platz nach einem Bandscheibenvorfall nicht helfen, für ihn nahm Mannschaftsführer Niklas Schulz die Position als Topspieler ein und holte mit dem 6:3 6:1-Sieg gegen Marcel Baenisch gegen Hameln „einen sehr wichtigen Punkt“ zum Auftakt, so Pesicka.

Auch Petr Vanicek und Krystof Zapsky, die beim 0:9 in der Vorwoche gegen die Spvg Haste gefehlt hatten, waren in Hameln wieder dabei und konnten sowohl in ihren Einzeln wie auch im Doppel die weiteren Erfolge feiern, um den dritten Saisonsieg der Wolfsburger perfekt zu machen. „Wir wussten vor der Saison, wenn die beiden dabei sind, dann haben wir viel bessere Chancen“, so Milan Pesicka. „Wir wissen, dass wir auf Petr zählen können, und auch Krystof, der zum ersten Mal dabei ist, hat eine professionelle Einstellung und wird uns in Zukunft noch weiterhelfen.“