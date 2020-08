"Klassenprimus" auf Auswärtsfahrt: BSG Chemie Leipzig muss bei Aufsteiger TeBe ran

Aufsteiger zum Ligaauftakt stark

So formulierte es auch TeBe-Trainer Markus Ziesche für sein Team. Der 38-Jährige übernahm die Mannschaft in dieser Saison. Vor dem ersten Spieltag sah er Carl-Zeiss Jena, Energie Cottbus, Lok Leipzig und die VSG Altglienicke als Aufstiegskandidaten. Gegen Letztere trat seine Elf am vergangenen Sonntag auswärts im Jahnsportpark an. Die VSG hatte zuvor den BFC haushoch aus dem Pokal geschossen. Aber gegen den Aufsteiger aus der Oberliga hatte die Mannschaft von Karsten Heine einige Probleme - oder anders formuliert: TeBe war gut eingestellt. Sieben Neuzugänge standen in der Startelf und der Trainer leistete mit seiner Performance an der Linie einen sehr lebendigen Support.