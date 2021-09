Klatsche für die HSG Nord, Kantersieg für die SG Zweidorf/Bortfeld

Saisonauftakt vermasselt: Edemissens Landesliga-Handballer kassierten in ihrem ersten Punktspiel gegen Titelanwärter TV Sehnde eine Klatsche mit 16 Toren Differenz. Mit 15 Treffern Vorsprung gewonnen hat dagegen die Mannschaft der SG Zweidorf/Bortfeld, die gegen Eintracht Braunschweig ein Feuerwerk abgebrannt hat.

HSG Nord Edemissen – TV Eintracht Sehnde 22:38 (10:17). Maßlos enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich HSG-Nord-Trainer René Gremmel. „Gegen Sehnde darfst du verlieren, aber nicht in der Höhe. Bei uns lief es nur in den ersten fünf Minuten bis zum 2:2. Anschließend schien es, als hätten meine Spieler eine Lähmung.“ Besonders gehapert habe es in der Defensive. „Wir bekamen hinten keinen Zugriff, doppelten und verschoben nicht und kassierten jede Menge leichte Tore“, verweist er auf Gegentreffer, die über die zweite Welle beziehungsweise einfache Sperren zustande kamen.