Klatsche für Götze-Team: Ajax Amsterdam feiert gegen PSV Eindhoven nächste Tor-Gala

Nach dem eindrucksvollen Erfolg über Borussia Dortmund in der Champions League hat Ajax Amsterdam auch das heimische Spitzenspiel gegen die PSV Eindhoven mit Mario Götze dominiert. Der 5:0 (1:0)-Erfolg am Sonntag fiel sogar noch höher aus als das 4:0 über den BVB. Damit führt Ajax in der Tabelle der Ehrendivision nach zehn Spieltagen nun mit vier Punkten Vorsprung auf die vom deutschen Coach Roger Schmidt trainierte PSV.

