Klatsche in Potsdam: TuS Vinnhorst bleibt Vierter und steht vor schwerem Duell

Die letzten Minuten verfolgte Trainer Davor Dominikovic regungslos. Sein Gesicht sprach angesichts der schwachen Leistung nach dem Seitenwechsel jedoch Bände. „Eine super Leistung von Potsdam, aber wir waren in der zweiten Halbzeit nicht da“, fand Dominikovic in der Pressekonferenz freundliche Worte für den blutleeren Auftritt. Seine Spieler hatten sich bereits nach dem Treffer zum 13:17 (44.) aufgegeben.

Die Vinnhorster Handballer haben es in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga verpasst, sich eine bessere Ausgangslage für das Viertelfinale zu schaffen. Im abschließenden Gruppenspiel beim 1. VfL Potsdam kassierte der TuS eine 17:24 (10:8)-Klatsche beim 1. VfL Potsdam und bleibt Vierter. Gegner ist damit der HC Oppenweiler/Backnang.

Nach der Pause ging nichts mehr

Mit der Einwechselung von Colin Räbiger im Tor hatte der Coach die letzte Trumpfkarte gezogen. Der 2,07-Meter-Hüne parierte die ersten beiden Würfe, doch Cyrill Akakpo bekam den dritten Versuch und traf diesmal. Eine Erklärung für den Einbruch hatte Dominikovic nicht, zumal seine Mannschaft im ersten Durchgang um jeden Zentimeter auf dem Feld kämpfte und dem Spiel mit einer starken Defensive ihren Stempel aufdrückte. In jeder Aktion war zu spüren: Der TuS wollten den Drei-Tore-Sieg, der nötig gewesen wäre, um Potsdam zu überholen. Die Abwehr packte zu und Torhüter Mustafa Wendland spielte sich in einen Rausch. Nach 20 Minuten hatte er bereits sieben Paraden und Matheus Costa Dias schoss die Vinnhorster mit dem 6:3 (21.) in der Livetabelle auf Platz zwei. Doch die Freude währte nicht lange.

Der Rückraum fand keine Lücken und die Anspiele an den Kreis landeten im Nichts. Beim 6:6 (25.) war der Vorsprung dahin. Doch der TuS fing sich. Tim Otto zog einen Siebenmeter, den Milan Mazic mit der letzten Aktion der ersten Hälfte zum 10:8 verwandelte. Nach der Pause ging dann aber nichts mehr. Am Ende war es egal, denn gegen die Schwaben wieder bei 0:0 los. Vinnhorst hat Samstag (18 Uhr) zunächst Heimrecht. Das Rückspiel findet dann am 29. oder 30. Mai statt.