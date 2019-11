Klatsche in Kiel: TSV Hannover-Burgdorf erstmals chancenlos in dieser Saison

Der erste Höhepunkt kam viel zu früh. Kiel-Star Domagoj Duvnjak hatte gerade zum 16:8 gegen Hannover eingenetzt. Das 1000. Bundesligator des Kroaten – und schon so etwas wie ein vorentscheidender Treffer im Spitzenspiel gegen die Recken. Es lief gerade die 24. Minute – und die THW-Fans in der rappelvollen Sparkassen-Arena flippten bereits völlig aus. Der Lärmpegel ging durch die Decke. Nur Statisten zu diesem Zeitpunkt: die Recken. Am Ende hieß es 23:32 (12:17) aus Recken-Sicht, eine schmerzhafte und vernichtende Niederlage beim Rekordmeister. Schmerzhaft, weil sie so deutlich war. Hannover hatte von Beginn an praktisch keine Chance. Es war schon schlecht losgegangen im hohen Norden. Kiel erwischte den wesentlich besseren Start, fackelte im Angriff nicht lange, netzte schneller ein, als die Recken gucken konnten. Besonders Nikola Bilyk und Harald Reinkind warfen der Recken-Abwehr und Torwart Domenico Ebner die Bälle nur so um die Ohren. 7:2 stand es für den THW nach zehn Minuten. Recken-Trainer Carlos Ortega musste schon früh die erste Auszeit nehmen. „Das ist nichts. Wir sind nicht aggressiv. Kiel ist da, wir nicht“, raunzte er seine Mannschaft an.

"Wir haben zu Beginn viel falsch gemacht, haben nicht zugepackt, sind unter die Räder gekommen" Der THW stand auch in der Abwehr sicher, Torwart Niklas Landin raubte den Recken-Angreifern jeden Nerv. Seine Spezialität am Sonntag: Doppelparaden. Die TSV konnte ihn noch nicht mal im Nachwurf bezwingen. Nach der ersten Auszeit steigerten sich die Recken immerhin. So, dass man behaupten konnte, sie seien im Spiel. Urban Lesjak war inzwischen für Ebner gekommen. Kiel gefiel das alles nicht, der Favorit setzte zu einer neuen Angriffswelle an. Erst Ortegas zweite Auszeit nach Duvnjaks Jubiläumstreffer zeigte Wirkung aus Recken-Sicht. Vorübergehend. Kiel erhöhte zwar auf 17:8, danach gelang den Gastgebern bis zur Pause allerdings kein Treffer mehr. Hannover stabilisierte sich, verkürzte nach und nach auf 12:17 – und das obwohl die Recken im Angriff viel zu häufig den Ball verdaddelten. Es hätte also sogar noch viel knapper in die Pause gehen können. "Wir haben zu Beginn viel falsch gemacht, haben nicht zugepackt, sind unter die Räder gekommen", analysierte Sportchef Sven-Sören Christophersen in der Pause. "Wir haben die Torhüter alleine gelassen."

Recken-Keeper Domenico Ebner macht sich warm.

Recken erstmals in dieser Saison chancenlos Nach dem Wechsel hatte Hannover Ballbesitz und die Chance, weiter zu verkürzen. Doch das Gegenteil passierte. Landin fischte mit seinen Tentakel alles weg – und hinten standen die Recken offen wie ein Scheunentor. 12:21 nach 37. Minuten. Das Spiel war gelaufen. Landin hatte da schon 16 Paraden auf seinem Konto. Der Begriff „weltklasse“ war für den dänischen Nationaltorwart da noch untertrieben. Kiel brachte den Vorsprung auch ohne Anführer Duvnjak, der wegen eines Muskelfaserrisses raus musste, locker über die Zeit. Hannover kassierte nach der Niederlage in Melsungen zwar erst die zweite Saisonpleite – dafür aber mal richtig krachend. Erstmals war das Ortega-Team in einem Bundesligaspiel dieser Saison chancenlos. Bis zum nächsten schweren Spiel in Leipzig gibt es nach dieser Leistung viel aufzuarbeiten. Ganz nebenbei ist auch die Tabellenführung futsch, weil Flensburg das bessere Torverhältnis hat, und Meisterschafts-Favorit Kiel (zwei Spiele weniger) zieht früher oder später ohnehin vorbei. Kleiner Trost: Schlimmer geht es immer. Hannover hat auch schon mit 19 und 17 Toren in Kiel verloren...

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Saison 2019/20 14. Spieltag: SC DHfK Leipzig (A), Sonntag, 1. Dezember, Uhrzeit offen ©

Anzeige