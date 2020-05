Klaus Allofs über Transfer-Folgen der Corona-Krise: "Der FC Bayern wird profitieren"

Der langjährige Bundesliga-Funktionär Klaus Allofs hat in einem Interview mit Sky Sport die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Transfermarkt beleuchtet. Der ehemalige Manager von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg geht davon aus, dass der FC Bayern "sicherlich davon profitieren" könne, sollte sich herausstellen, dass "bisherige Konkurrenten bei einigen Spielern finanziell durch die Corona-Krise nicht mehr mithalten können und damit Anziehungs- und Zugkraft für einige Spieler verlieren".

Grundsätzlich werde es laut Allofs in Summe wahrscheinlich weniger Transfers geben. "Viele - vielleicht sogar die meisten - werden finanziell und nicht sportlich bedingt sein. Ich glaube es wird einen interessanten Markt für die wirtschaftlich gesunden Klubs geben", prognostiziert der 63-Jährige.

Laut Allofs ist der Zeitpunkt der Bundesliga-Fortsetzung entscheidend

Eine großen Einfluss auf Transfers und Vertragsverlängerungen in der Bundesliga wird nach Meinung des Ex-Werder-Managers der Zeitpunkt der Saison-Fortsetzung haben. Die Entscheidung darüber wurde zuletzt auf den 6. Mai vertagt. "Sollte die Saison bald zu Ende gespielt werden können, dann wären die Klubs wohl mit einem blauen Auge davongekommen. Natürlich müssten dennoch Einsparungen vorgenommen werden - und diesbezüglich gibt es ja schon einige Ansätze. Die Auswirkungen auf die Vereine wären in diesem Fall aber nicht so gravierend."