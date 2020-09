Neues Vorstandsmitglied: Klaus Allofs peilt mit Fortuna Düsseldorf die Bundesliga-Rückkehr an

Mit Heimkehrer Klaus Allofs soll Fortuna Düsseldorf wieder zu einer guten Adresse im deutschen Fußball werden. „Unsere vordringliche Aufgabe ist, das Potenzial bei Fortuna zu wecken. Wir sind in einer schwierigen Situation mit dem Zweitligaabstieg und den Corona-Zeiten. Aber ein Verein wie Fortuna muss die Ambition haben, in der Bundesliga zu spielen“, sagte der 63-Jährige am Montag in der Düsseldorfer Arena bei seiner Vorstellung als neues Vorstandsmitglied des Zweitligaclubs, wo Allofs einst als Profi seine Karriere startete.