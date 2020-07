Ex-Werder-Manager Klaus Allofs über Relegation, Glücksgriff Micoud, Trainer Kohfeldt und einen Bremer Abstieg

SPORTBUZZER: Herr Allofs, ist das Hinspiel-0:0 aus Werder-Sicht jetzt gut oder schlecht? Klaus Allofs (63): So wie das Spiel verlaufen ist, war es gut. Heidenheim hat es taktisch clever gemacht, Werder hatte keinen Zugriff. Da ist ein 0:0 noch ein gutes Ergebnis, weil es alle Chancen offenlässt. Sie waren sich im Vorfeld zu 99,9 Prozent sicher, dass Werder es schafft – wie viel ist davon noch übrig? Ich weiß, ich habe mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt – bin aber weiterhin Optimist: 75 Prozent. Werder hat die erfahrene, reifere und bessere Mannschaft. Davon hat man im Hinspiel aber nicht viel gesehen. Für Heidenheim war die gesamte Saison ein Erfolgserlebnis, da ist es klar, dass sich das im Selbstvertrauen und der Atmosphäre im Klub widerspiegelt. Und bei den Bremern hat man gesehen, wie sich Verunsicherung und eine negative Entwicklung darauf auswirken können, dass man viele Qualitäten nicht mehr abrufen kann.

Was ist in all den Jahren passiert mit dem einstigen Champions-League-Stammgast, der Werder Bremen in Ihrer Amtszeit war? Damals wie heute gilt: Bei Werder müssen schon viele Dinge zusammenkommen, um derart erfolgreich zu sein. Es war für uns immer eine finanzielle Gratwanderung, doch wenn wir einen Spieler für fähig hielten, sind wir das Investitionsrisiko auch eingegangen. Da musste man kreativ sein. Das waren Spieler, die nicht offensichtlich als Verstärkung galten, wenn ich allein an Johan Micoud denke, der in Parma nur auf der Tribüne saß. Ihren vielleicht besten Transfer, der Werder 2004 dann zur Meisterschaft führte. Oder Valérien Ismael, den wir zunächst nur ausgeliehen haben. Und nach Micoud kam ja Diego, der bei Porto ebenfalls außen vor war, danach Özil, der bei Schalke nicht so zum Zug kam, wie er es sich vorgestellt hatte. Sie hatten woanders zuvor alle ihre Probleme. Und bei Werder sind sie noch mal richtig oder das erste Mal überhaupt durchgestartet.

Der Absturz von Werder Bremen in Bildern Unterschiedlicher könnte die Stimmung kaum sein: 2004 holte Werder Bremen noch unter Trainer Thomas Schaaf (Bild links) die Deutsche Meisterschaft. 16 Jahre später droht der ganz große Absturz. Die Bremer könnten in der Relegation nach der Saison 2019/20 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen. Eine Chronologie des Absturzes. ©

Wie funktioniert das? Ich habe dafür kein Handbuch. (lacht) Es war einfach absolut notwendig, diese Spieler immer wieder besser zu machen, um gegen die finanziell schon damals übermächtigen Bayern annähernd konkurrenzfähig zu sein. Und das ist heute noch viel schwieriger geworden, weil die Schere weit auseinander gegangen ist. Da ist es nachvollziehbar, dass man das irgendwann nicht immer so hinbekommt mit den Micouds und Diegos – und dann gerät man in Schwierigkeiten. Das ist bei Werder geschehen. Wie hart träfe Werder der Abstieg? Es wäre ein Rieseneinschnitt, nicht nur was das Selbstverständnis in Bremen angeht; man ist seit 40 Jahren Bundesligist, besitzt so viele Sympathien in Deutschland und die großen Momente sind ja noch gar nicht so lange her. In der 2. Liga müsste man mit sehr viel weniger Geld einen kompletten Neustart beginnen. Das kann zwar auch gut gehen – aber besser wäre es, das zu verhindern. Zumal ein direkter Wiederaufstieg kein Selbstläufer wäre, davon kann man nicht ausgehen, siehe Hamburger SV.

Klaus Allofs über Bremer Neustart: "Kohfeldt müsste sich klar bekennen"