Ex-Werder-Manager Klaus Allofs über die Bremen-Krise: "Verein braucht Unruhe"

Es war noch nicht der erhoffte Befreiungsschlag, aber zumindest ein Anfang. Werder Bremen hatte sich am Samstag mit einem 1:0-Sieg beim SC Freiburg im Abstiegskampf der Bundesliga zurück gemeldet. Der Abstand zu Relegationsplatz 16 beträgt nur noch drei Punkte. Für Klaus Allofs könnte die Leistung der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt "die Wende sein", wie er am Sonntag bei Sky90 sagte. So habe der zunehmende öffentliche Druck zu einer "Trotzreaktion" der Bremer geführt, mutmaßte Allofs.