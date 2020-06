Klaus Allofs: Werder "großer Favorit" in der Relegation - Ex-Bremen-Boss rechnet mit Nordduell gegen den HSV

Der frühere Werder-Manager Klaus Allofs hält seinen Ex-Verein in der Relegation zur Bundesliga unabhängig vom Gegner für den "großen Favoriten". "Man hat die Gelegenheit in der Liga zu bleiben und nur darum geht es", sagte Allofs am Samstag in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" des TV-Senders Sky. Werder war durch ein 6:1 gegen den 1. FC Köln und das 0:3 von Konkurrent Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin noch auf Rang 16 geklettert.