"Alle schauen mir zu, zerren an mir": Die beeindruckende Judo-Karriere von Klaus Glahn

Wuchtige Hände, breites Kreuz, klarer Blick – Klaus Glahn bleibt auch mit 78 Jahren eine beeindruckende Gestalt. Zweimal erkämpfte sich der Judoka olympische Medaillen und prägte nachhaltig eine deutsche Kampfsportära. Und das, obwohl es für Olympiagold nie ganz gereicht hat. Wenn Glahn mit seinem 1,87-Meter-Körper, auf dem sich knapp über 100 Kilo verteilen, an diese Zeit, damals in den Sechzigerjahren, erinnert, kommen die Erinnerungen an das alte Linden hoch. In dem Arbeiterviertel wuchs der Bengel in einer Querstraße zur Limmerstraße auf. Sein Vater stopfte die Relikte der Nachkriegszeit in den Dächern und Gemäuern der Altbauten, schaffte für seine Familie ein neues Zuhause. Eine ruppige Zeit, geprägt von Klassenkämpfen, die nicht selten mit Fäusten ausgetragen wurden. Das junge Deutschland suchte nach Orientierung – und die fand der damals 17-jährige Klaus im Judosport.

Der Judo-Weltmeister von 1973: Klaus Glahn. © Sven Simon

"Wenn ich die Großen aus der Balance bringe, fallen sie von allein" Sein Aufstieg wäre heutzutage im hochtechnisierten Leistungssport nicht mehr möglich. Damals reichten Talent, Wille und Physis – und eine große Klappe. 1959 trainierte Glahn zum ersten Mal bei der Judoabteilung des Turnerbundes Stöcken mit – etwas mehr als vier Jahre später kämpfte er bei den Olympischen Spielen in Tokio, dem Heimatland dieser ruppigen und hochanspruchsvollen Kampfkunst, vor 15 000 Zuschauern um den Einzug ins Finale. „Ich hatte eine schnelle Auffassungsgabe, habe schnell erkannt, wie ich meine Gegner aus dem Gleichgewicht bringen kann“, sagt der Ausnahmesportler. Er kämpfte in der offenen Gewichtsklasse, und ihm war es herzlich egal, ob seine Gegner 80 oder 130 Kilo wogen. Beim ersten Wackler packte er mit seinen Pranken zu. Sein Credo: „Wenn ich die Großen aus der Balance bringe, fallen sie von allein.“

Der Kampf gegen Akio Kaminaga Er sagt dies mit einer herrlichen Selbstverständlichkeit, die sich in mehr als 60 Jahren Kampfsport zwangsläufig entwickelt. Eine Ära, in der der Lindener Jung 17-mal deutscher Meister wurde, vier Euro-Titel sowie drei Vizeweltmeisterschaften errang. Im Budokan-Center von Tokio begann 1964 die internationale Geschichte des blonden Hünen. „Ich bin meinen Idolen begegnet. Diese Atmosphäre war beeindruckend“, erinnert sich Glahn an jeden Augenblick, als er im Halbfinale Akio Kaminaga, eine massige Judolegende, mit einem Fußwurf auf die Knie schickte. Ein Raunen ging durch die Arena. Es reichte nicht. 90 Sekunden vor Schluss beendete die Wucht des Japaners den Kampf, Glahn lag mit den Schultern auf der Matte und war um eine wichtige Erfahrung reicher. „Eine gute Lehre.“ Eine, an die sich der Deutsche trotz der Niederlage gern erinnert. Im auf Hochglanz polierten Holzkästchen bewahrt Glahn voller Stolz die Bronzemedaille von 1964 auf. Echte Handarbeit, bodenständig, hochwertig. Eigenschaften, die Glahn schätzt.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage (rehcts), gratuliert dem Deutschen Schwergewichts-Judoka Klaus Glahn (links) zum Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von München 1972. © dpa

Für sieben Monate in Japan Dieses Edelmetall bahnt ihm den Weg zu einer großen Weltkarriere – und der führte nicht über die einfachste und unbeschwerlichste Route. Er ordnete alles dem sportlichen Ziel unter. Sportförderung, Werbeverträge – das alles gab es Mitte der Sechziger nicht. Glahn, der damals für Sprengel arbeitete, ließ sich ohne Lohn und Versicherung von der Arbeit freistellen. Seine prägendste Zeit erlebte der Lindener im Jahr 1967. Für knapp sieben Monate ging er zum Training nach Japan. Im Judozentrum von Tenri erlebte Glahn die härteste Judoschule der Welt. Disziplin, Härte, Respekt. „Das war legendär und meine beste Ausbildung. In sechs Wochen habe ich 14 Kilo verloren. Das war unfassbar hart.“ Jeden Tag Training, viele Stunden. Bis zur Erschöpfung und darüber hinaus. Wofür das Ganze? „Wenn man in Japan so kämpft wie in Europa, ist man spätestens nach 20 Minuten platt. Man muss lernen, ökonomisch zu kämpfen. Das Training dort hat mich dauerhaft in die Weltspitze geführt.“ Mit allen Entbehrungen.