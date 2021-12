Klausel aktiviert: Vertrag von Kapitän Enrico Valentini beim 1. FC Nürnberg automatisch verlängert

Enrico Valentini wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Nürnberg spielen. Wie der Zweitligist aus Franken am Sonntag mitteilte, hat sich der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger automatisch verlängert. Mit Valentinis Einsatz des Kapitäns beim 3:1 gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag habe eine entsprechende Klausel gegriffen. Der 32 Jahre alte Kapitän will seine Profikarriere beim "Club" auch beenden und soll anschließend einen Job im Verein übernehmen.

