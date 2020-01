Klausel von BVB-Talent Erling Haaland: Für diese Summe kann das Mega-Talent wohl wechseln

Haaland mit Startelf-Einsatz gegen Union Berlin

Mit seiner Unbekümmertheit, seinem Ehrgeiz und seiner Gradlinigkeit vor dem Tor hat Haaland in Dortmund nicht nur die Herzen der Fans im Sturm erobert. Bei allem Stolz über seinen famosen Einstand mied er jedoch die Öffentlichkeit. Um den Hype um seine Person nicht weiter anzuheizen, folgte der neue Joker-König der Dortmunder der Empfehlung seines Klubs. Er verzichtete auf Interviews und verließ das Stadion durch die Hintertür. BVB-Trainer Lucien Favre ist zuversichtlich, dass der norwegische Nationalspieler das Spiel der Borussia dauerhaft bereichert. "Er ist nicht zu bremsen. Er will immer trainieren, will immer gewinnen. Für einen Trainer ist es fantastisch, einen solchen Spieler zu haben", lobte der BVB-Coach. Gut möglich, dass Haaland im nächsten Spiel der Dortmunder am kommenden Samstag gegen Union Berlin erstmals von Beginn auflaufen darf.