Klausel von Marco Rose: Für diese Summe kann der Gladbach-Trainer wohl zum BVB wechseln

Die Ausstiegsklausel bei einem Wechsel im kommenden Sommer liegt laut Sport Bild bei fünf Millionen Euro. Rose selbst wollte vor dem Spiel gegen Dortmund weiter keine Aussage zu seiner Zukunft machen. "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern" , sagte Rose. Und auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wollte vor wenigen Tagen nicht näher auf eine mögliche Verpflichtung des Gladbacher Trainers eingehen. "Sie werden doch nicht von mir erwarten, dass ich über den Trainer von Borussia Mönchengladbach heute ein Wort verliere. Das wäre total respektlos", so Watzke bei DAZN.

Aktuell scheint es kaum vorstellbar, dass Edin Terzic über das Saisonende hinaus Chefcoach von Borussia Dortmund bleibt. Der vom BVB umworbene Marco Rose macht mit Borussia Mönchengladbach derzeit Woche für Woche Werbung für sich und seine Arbeit. Der 44-jährige Trainer ist offenbar ein heißer Kandidat beim Revierklub. Seit Wochen wird Rose mit dem BVB in Verbindung gebracht. Der 44-Jährige hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis Ende Juni 2022, allerdings auch eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer.

Trotz des Absturzes auf Rang sieben sehen die BVB-Bosse weiter keinen Grund für einen erneuten Trainerwechsel. Terzic genießt als Chefcoach zumindest bis zum Saisonende das Vertrauen der Verantwortlichen und soll den Revierklub wieder in die Champions League führen. "Edin hat viele richtige Dinge angestoßen. Wir werden den Weg weiter mit ihm gehen", sagte Sportchef Michael Zorc zuletzt der Bild am Sonntag. In seinen ersten sieben Bundesligaspielen holte der 38 Jahre alte Terzic nur zehn Punkte. Schlechter war zuletzt Thomas Doll 2007 als BVB-Trainer gestartet.