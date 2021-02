Bericht über Klausel von Thomas Tuchel beim FC Chelsea: So verlängert sich der Vertrag automatisch

Der FC Chelsea stattete Thomas Tuchel zunächst nur mit einem Vertrag bis Sommer 2022 aus. Die kurze Laufzeit irritierte den deutschen Trainer zunächst. "Am Anfang hatte ich schon Bedenken, ich dachte: ‚Oh, warum nur 18 Monate?‘ Aber schon nach einer Minute dachte ich: 'Was ändert das? Was ändert es, wenn sie mir viereinhalb Jahre geben? Die können mich sowieso entlassen“, erklärte Tuchel vor wenigen Tagen. Doch wie die Daily Mail berichtet, würde sich der Kontrakt bei einem erfolgreichen Abschneiden in der Premier League automatisch verlängern.

Anzeige

Wie die englische Zeitung berichtet, ist wird das Arbeitspapier automatisch ausgedehnt, wenn der deutsche Trainer den Londoner Klub in dieser und in der kommenden Spielzeit in die Champions League führt. Nach einem Remis und einem Sieg in den ersten beiden Premier-League-Spielen von Tuchel stehen die Blues aktuell auf dem siebten Platz. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang, den aktuell Leicester City mit 39 Zählern belegt, beträgt sechs Punkte. Mit elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der ein Spiel weniger absolviert hat, ist die englische Meisterschaft in dieser Saison voraussichtlich kein Thema mehr.