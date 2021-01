Kleiner Verein mit großem Herz: Unikat versteigert, Tierheim überrascht

In dieser Spende steckt viel Arbeit und Liebe. Uwe Jahnke von der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel hat ein Unikat gefertigt, das auch in der großen weiten Merchandising-Welt der Sportklubs Seltenheitswert haben dürfte. Der Stuhl in SG-Farben und mit Klub-Logo wurde nun versteigert - zugunsten eines Tierheims.