Kleinere Kader, Fokus auf die Jugend: Gladbach-Manager Eberl sieht Corona-Folgen für Transfermarkt

Max Eberl, Manager von Borussia Mönchengladbach macht sich Gedanken über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Transfermarkt. Am Donnerstag erklärte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky): "Ich bin sicher, dass die Kader bei allen Klubs kleiner werden und Nachwuchsspieler vermehrt in den Fokus rücken. Das wird neue Talente auf den Platz bringen und tut dem deutschen Fußball gut." Sowohl aus sportlicher als auch aus finanzieller Sicht ergebe es laut Eberl keinen Sinn, mit großen Kadern zu arbeiten.

Für die kommende Spielzeit werde Borussia Mönchengladbach auf dem Transfermarkt also keine großen Sprünge machen. "Wir haben ja schon einen Kader gebaut und es wird definitiv nicht möglich sein, noch zwei oder drei Spieler zu verpflichten", sagte Eberl. Gladbachs Sportdirektor geht auch davon aus, dass sich der Transfermarkt in diesem Sommer insgesamt sehr verändert. "Die Probleme liegen auf dem Tisch, es gibt zudem weniger Geld aus dem TV-Vertrag. Da kommt jetzt geballt etwas auf uns zu", sagte der 47-Jährige.

Der Kreis der Mannschaften, die agieren können, sei sehr klein. "Da gehört wohl die Premier League am ehesten dazu." Das englische Oberhaus stehe finanziell am besten da und werde der "entscheidende Faktor" sein, betonte Eberl. "Sie wird den Markt ans Laufen bringen". Mit Blick auf die anstehenden letzten Saisonspiele und die anschließende Europameisterschaft in diesem Sommer fügte er hinzu: "Die Transferperiode wird spät ins Rollen kommen. Wir müssen abwarten, wie wir die Saison abschließen und werden dann mit den vakanten Spielern gemeinsame Entscheidungen treffen, wie es weitergeht." Das Ziel der Gladbacher sei es, einen starken Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. "Daher haben wir kein großes Interesse, Spieler abzugeben."