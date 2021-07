Niederlage im kleinen Finale: Judoka Dominic Ressel verpasst Olympia-Bronze 

Judoka Dominic Ressel ist im Kampf um die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund bei den Olympischen Spielen knapp gescheitert. Der 27-Jährige aus Kronshagen verlor am Dienstag im legendären Nippon Budokan in Tokio im kleinen Finale gegen den Österreicher Shamil Borchashvili durch Ippon und verpasste Bronze.

Der Weltranglisten-Zehnte beendete seine ersten Olympischen Spiele damit auf Rang fünf, es ist das bislang beste Ergebnis für das Team des DJB in Tokio. Ressel hatte sich zuvor in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm nach einer unglücklichen Viertelfinal-Niederlage über die Hoffnungsrunde in den Bronze-Kampf gearbeitet.

Nach der Niederlage von Ressel ruhen die größten Medaillenhoffnungen des Deutschen Judo-Bunds auf Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (bis 78 Kilogramm) am Donnerstag. An den ersten drei Wettkampftagen waren die deutschen Judokas jeweils zum Auftakt gescheitert. Martyna Trajdos verlor am Dienstag ebenfalls ihren ersten Kampf. Die 32 Jahre alte Hamburgerin unterlag in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm der Ungarin Szofi Ozbas im Golden Score mit Waza-ari.