Klinsmann neu im Aufsichtsrat bei Hertha BSC: So reagiert das Netz - "Bitte nicht FC Bayern"

Windhorst und Klinsmann sollen dem Bericht zufolge am Samstag im Olympiastadion beim Spiel gegen RB Leipzig ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Hertha-Verantwortliche haben. Hertha BSC wollte sich am Abend nicht zu der Personalie äußern.

Für Windhorsts Anteile stehen dem Investor vier Plätze im neunköpfigen Aufsichtsrat zu. Einen davon erhält nun Klinsmann, den Windhorst vor geraumer Zeit in Berlin kennengelernt hatte. Damit wird der 55-Jährige künftig die Arbeit der Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz und Ingo Schiller beaufsichtigen.

Klinsmann sollte Trainer in Ecuador werden

Vor einigen Wochen war Klinsmann noch für einen anderen Job im Gespräch. Er hätte angeblich Nationaltrainer von Ecuador werden sollen. Demnach hätte Klinsmann beim aktuell 65. der FIFA-Weltrangliste stattliche 4,5 Millionen Euro im Jahr verdienen sollen. Auch wichtig für den 55-Jährigen: Er hätte für den neuen Job wohl nicht umziehen müssen. Klinsmann lebt mit seiner Familie in den Vereinigten Staaten in Kalifornien. Der ecuadorianische Verband wird ihm offenbar erlauben die neue Aufgabe von dort aus anzugehen. Klinsmann müsste dann nur zu Spielen sowie zur Spielbeobachtung in das Land im Nordwesten Südamerikas reisen.