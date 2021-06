Klinsmann wünscht DFB-Coach Löw bestmöglichen EM-Abschied: "Ein brillanter Trainer"

Jürgen Klinsmann lobt Bundestrainer Joachim Löw in den höchsten Tönen und wünscht seinem ehemaligen Assistenten den bestmöglichen Abschied bei der Europameisterschaft. "Es gibt so viel, auf das er stolz sein kann. Nicht nur, dass er uns 2014 zum Weltmeister gemacht hat. Er hat 15 Jahre lang exzellente strategische Arbeit geleistet", schrieb Ex-Bundestrainer Klinsmann am Mittwoch in einer Kolumne für die BBC: "Aber vor allem ist er ein großartiger Mensch. Loyal, vertrauenswürdig und immer für einen Spaß zu haben. Joachim ist ein brillanter Trainer, aber ein bescheidender Mann."

Nach der Europameisterschaft beendet Löw seine Karriere als Bundestrainer. Klinsmann hatte ihn einst 2004 als Co-Trainer zur Nationalmannschaft geholt. Zum Abschied wünscht der 56-Jährige ihm nun den EM-Titel, den Pokal sieht Klinsmann aber nicht zwangsläufig als wichtigstes Kriterium für ein erfolgreiches deutsches Turnier an.