Klinsmann gibt Geschäftsführer Preetz Mitschuld an Hertha-Rücktritt: "Hat mir unglaublich aufgestoßen"

Jürgen Klinsmann hat sich erneut zu seinem Rücktritt bei Hertha BSC geäußert: "Es ging einfach um klare Kompetenzaufteilung. Und diese Kompetenzaufteilung haben wir nicht hinbekommen", sagte der 55-Jährige in einem Live-Video bei Facebook am Mittwochabend. "Und das betrifft in erster Linie mich und Michael Preetz". Klinsmann wiederholte, dass er das englische Modell gewohnt sei, "wo ein Manager eigentlich nur einen Vorgesetzten hat und das ist der Chef des Klubs. Und die zwei sprechen sich ab und dann wird umgesetzt."

Und Klinsmann machte noch deutlicher, dass er sich an der Rolle von Geschäftsführer Preetz gestört habe: "Das hat mir unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit. Dass ein Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern, zum Schiedsrichter. Und auch viele andere Dinge."

Wegen Kompetenz-Frage: Klinsmann war ohne Vertrag Hertha-Trainer

Klinsmann verriet zudem, dass er wegen der Streitigkeiten um die Kompetenzverteilung sogar die komplette Zeit als Trainer über ohne Vertrag gearbeitet habe. Er hätte sich zwar eigentlich einen längerfristigen Verbleib als Coach bei der Hertha vorstellen können, doch dies sei an der Frage nach der Kompetenz-Aufteilung gescheitert. "Ich bin bis heute im Prinzip im vertragslosen Zustand. Wir haben es über die Wochen nicht geschafft, einen Vertrag zu entwickeln, wo eine klare Aufgabenteilung drin ist."

Klinsmann entschuldigt sich: "Art und Weise ist natürlich fragwürdig"

Dennoch zeigte sich Klinsmann auch selbstkritisch: Er wolle sich für den plötzlichen Abgang beim Berliner Bundesligisten nach nur elf Wochen im Amt entschuldigen, sagte der Ex-Bundestrainer. "Die Art und Weise ist natürlich fragwürdig und kritikfähig." Zudem hätte er sich "mehr Zeit lassen sollen, mehr reden sollen mit der Hertha-Führung", wie er hinzufügte. Die Entscheidung sei aber bereits seit Wochen in ihm gereift. Den Facebook-Live-Chat kündigte Klinsmann schon am Mittwochmittag an. "Dass es eine Menge Unklarheit und Unmut gibt, verstehe ich voll und ganz. Dem möchte ich mich stellen", hatte er den Schritt erklärt.

Klinsmann hatte am Dienstag in einem Statement – ebenfalls auf Facebook – seinen Rücktritt als Hertha-Trainer bekanntgegeben. Darin deutete er an, dass er nicht den nötigen Rückhalt der Vereinsführung gespürt habe. Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz erklärte daraufhin, der Verein sei "von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden". Am Abend erklärte Klinsmann schon gegenüber der Bild, dass er mehr Einfluss auf die Mannschaftsgestaltung haben wollte – "nach dem englischen Modell", wie er sagte. Dies habe ihm der Verein aber nicht einräumen wollen.

