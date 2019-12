Magath lobt Arbeit von Klinsmann: "Traue ihm zu, dass er Hertha noch nach Europa führt"

Felix Magath traut Hertha BSC unter Trainer Jürgen Klinsmann in dieser Saison einiges zu. "Mit der Personalie Klinsmann ist Glanz in die Hauptstadt gekommen. Ich traue ihm zu, dass er Hertha in dieser Saison noch nach Europa führt", sagte er gegenüber der Bild. Nach Ende der Hinrunde stehen die Berliner auf dem zwölften Platz. Durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst "bekommt die Bundesliga etwas, das mir in den letzten Jahren gefehlt hat: ein ambitioniertes Projekt, das ganz klar auf Erfolg ausgerichtet ist".