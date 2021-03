Jürgen Klinsmann hofft auf Bobic-Wechsel zu Hertha BSC: "Wäre fantastisch für den Verein"

Was macht Fredi Bobic ab Sommer 2021? Der aktuelle Sportvorstand von Eintracht Frankfurt hatte in dieser Woche angekündigt, dass er den Verein zum Ende der aktuellen Saison verlassen werde. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Bobic ein Auge auf den aktuell seit der Entlassung von Michael Preetz vakanten Posten des Geschäftsführers Sport bei Hertha BSC geworfen haben. Nun hat sich mit Jürgen Klinsmann der Ex-Aufsichtsrat und -Trainer des "Big-City-Klubs" in die Diskussion eingeschaltet. Nach Meinung des Ex-Bundestrainers sei Bobic die beste Lösung für die abstiegsbedrohte Hertha. Anzeige

Klinsmann über seinen Ex-DFB-Teamkollegen Bobic: "Ich denke, es wäre fantastisch für den Verein, weil er eine ausgewiesene Persönlichkeit im Geschäft ist", lobte der 56-Jährige im Rahmen einer von der Bundesliga veranstalteten Gesprächsrunde gegenüber Transfermarkt.us. Er verwies dabei auf Bobic' Erfolg bei Eintracht Frankfurt und die Tatsache, dass der 49-Jährige es in knapp fünf Jahren geschafft hat, die Hessen wieder aufzubauen.

Das gleiche soll zunächst auch Carsten Schmidt gelingen, der erst kürzlich zum Vorstandsvorsitzenden bei der Hertha berufen wurde. Auch diese Personalie lobte Klinsmann. Er sieht nach seinem Abgang vor gut einem Jahr den Bundesligisten mit Schmidt wieder auf dem richtigen Kurs. "Am Ende des Tages kommt es aber immer auf die Menschen an", sagte der ehemalige Hertha-Trainer . "Die müssen eine Vision haben und klar definierte Ziele, und das ist jetzt die Herausforderung für Hertha, um wieder in die Spur zu kommen."