Kommentar zum geleakten Protokoll: Jürgen Klinsmann hat sich und Hertha unmöglich gemacht

Es ist eine beispiellose Abrechnung, wie es sie in der Bundesliga-Historie wohl noch nie gab. Auf 22 DIN-A4-Seiten ließ Jürgen Klinsmann ein Protokoll über seine zehnwöchige Amtszeit bei Hertha BSC verfassen, welches jetzt von der Sport Bild öffentlich gemacht wurde. Darin zerlegt er den kompletten Klub und dessen Angestellte in alle Einzelteile - angefangen von Präsident Werner Gegenbauer über Manager Michael Preetz bis hin zur medizinischen und Medienabteilung. Klinsi prangert die Kaderpolitik an, spricht von katastrophalen Zuständen und einer Lügenkultur bei der Hertha.