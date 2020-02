Ibisevic, Maier und Kalou: Diese Hertha-Spieler könnten vom Klinsmann-Rücktritt profitieren 

Arne Maier : Der Mittelfeldmann gilt als eine der großen Talente im Kader. Klinsmann ließ das 21-jährige Eigengewächs jedoch häufig auf der Bank schmoren . Gerade einmal vier Partien durfte der verletzungsanfällige Youngster in dieser Saison bestreiten, Klinsmann setzte auf der zentralen Position auf Santiago Ascacibar und Marco Grujic. In der Winterpause drängte Maier, der sich zuletzt mit einer hartnäckigen Knieverletzung herumplagte, deshalb auf einen Wechsel - Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz schmetterte den Wunsch des Spieler jedoch ab : " Wir denken überhaupt nicht darüber nach, Arne Maier abzugeben, sondern wir wünschen uns den Jungen topfit und gesund auf dem Platz, um dann auch wieder mitzumischen im Kampf um die Plätze im Mittelfeld ". Unter Klinsmanns Nachfolger dürfte Maier wieder bessere Chancen haben, sich in die erste Mannschaft zu spielen.

Vedad Ibisevic: Der Stürmer kam 2016 vom VfB Stuttgart und war seitdem in der Offensive der Herthaner gesetzt. Unter Klinsmann-Vorgänger Ante Covic war der 35-jährige Heißsporn sogar noch Kapitän. Klinsmann setzte ihn aber auf die Bank und entzog ihm das Vertrauen. Unter dem einstigen Bayern-Spieler kam Ibisevic nur zu Kurzeinsätzen und stand sechsmal in Folge nicht einmal im Kader der Berliner. Dabei kann sich seine Quote sehen lassen - für die Berliner traf er in 147 Spielen 52 Mal. Ob er bald wieder regelmäßiger auf Torejagd gehen darf?