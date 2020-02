Internationale Pressestimmen zum Rücktritt: "Dreister" Jürgen Klinsmann löst "Hertha-Erdbeben" aus

Im schwarzen Sakko schwärmte Jürgen Klinsmann noch am Montagabend in einem Szene-Lokal über seine Ziele mit Hertha BSC – nur 14 Stunden später stürzte er die Berliner ins ganz große Chaos. Mit seinem Rücktritt als Chefcoach nach nur elf Wochen via Facebook schockierte der frühere Bundestrainer den Bundesligisten und steht aufgrund des völlig überraschenden Entschlusses in der Kritik.