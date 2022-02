Klirrende Kälte bei Olympia: Wie Athleten mit Heizung in den Socken und Wärmepads improvisieren

In der Nacht zum Sonntag hat es in der Olympiaregion geschneit. In Peking, Yanqing und Zhangijakou bedeckten zehn Zentimeter Neuschnee die Straßen, Wettkampfstätten und die Landschaft, wodurch es jetzt wirklich nach Winterspielen aussieht. Das Weiß brachte indes Probleme mit sich, teilweise mussten Wettkämpfe verschoben werden, die Busfahrer mussten ihr Tempo an die rutschigen Fahrbahnen anpassen.

