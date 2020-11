Bundestrainer Jürgen Klopp? Ex-DFB-Teamchef Rudi Völler: "Irgendwann wird er es werden"

Wird Jürgen Klopp der nächste Bundestrainer? Der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler (2000 bis 2004) geht zumindest davon aus, dass Klopp den Job bei der Nationalmannschaft eines Tages annehmen wird. "Er ist einer der wenigen deutschen Trainer, die selbst entscheiden, wann sie Bundestrainer werden", führte Völler am Sonntag als Gast in der Talksendung Sky 90 aus: "Ich glaube, dass er es irgendwann auch werden wird." Allerdings traue er dem derzeitigen DFB-Coach Joachim Löw auch zu, die Position "noch eine ganze Weile" auszufüllen. Löw besitzt einen Vertrag bis 2022, war seit dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 aber mehrfach in die Kritik geraten, zuletzt nach dem historischen 0:6-Debakel in Spanien in der Nations League.

Anzeige