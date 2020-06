Klopp-Elf startet mit müdem Derby-Remis: Liverpool enttäuscht bei Restart gegen Everton

In einem Derby ohne große Höhepunkte auf beiden Seiten haben sich der FC Everton und Tabellenführer FC Liverpool mit einem torlosen Remis getrennt. Für beide Mannschaften war es das erste Premier-League-Spiel seit dem Restart der Liga nach der Coronavirus-Pause. Der FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp kann damit nun nicht die erste Meisterschaft seit 1990 auf dem Sofa feiern. Bei einem Sieg der Reds und einer Pleite von Konkurrent Manchester City am Montagabend gegen den FC Burnley, hätte die Klopp-Elf bereits am Montagabend als Champion feststehen können.

So oder so ist die Meister-Krönung der Liverpooler aber nur noch eine Frage der Zeit. Nach dem Remis bei Everton im Goodison-Park beträgt der Vorsprung des LFC auf ManCity nun 23 Punkte - bei noch acht zu absolvierenden Spielen für das Klopp-Team und neun Restpartien für die Mannschaft von Pep Guardiola. Sollte City nun gegen Burnley gewinnen, könnte die Meisterschaft im direkten Duell zwischen ManCity und Liverpool am 2. Juli entschieden werden.

FC Chelsea macht es besser als der FC Liverpool

Klopp verzichtete im Merseyside-Derby in seiner Startelf auf seinen angeschlagenen Superstar Mohamed Salah, der über die kompletten 90 Minuten trotz fünf Wechselmöglichkeiten auf der Bank blieb. Die neuformierte Offensive um den in der Winterpause von Red Bull Salzburg verpflichteten Japaner Takumi Minamino kam allerdings nicht zu zwingenden Torchancen. Die hatten die Toffees vom FC Everton. Zwischen der 80. und 84. Minuten musste LFC-Keeper Alisson sein Team nach Chancen von Richarlison und Dominic Calvert-Lewin gleich mehrfach vor dem Rückstand bewahren.

