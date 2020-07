Am Mittwoch ist es nach rund 30 Jahren wieder soweit: Der FC Liverpool wird nach einer langen Durststrecke offiziell zum englischen Meister gekrönt. Vater des Erfolgs ist Trainer Jürgen Klopp, den die Fans nicht erst nach dem Liga-Triumph vergöttern und der bei den Profis wegen seiner kommunikativen Art geschätzt wird. Als Meister steht der LFC nach einer grandiosen Saison schon seit dem 31. Spieltag fest. Am Mittwochabend werden Klopp und Co. im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Chelsea (21.15 Uhr/Sky) dann auch offiziell mit dem Pokal ausgezeichnet.

Die Reds reihen sich mit dem Titelgewinn in der Premier League in eine erlesene Auswahl englischer Spitzenvereine ein. Dabei ist der Wettbewerb in seiner heutigen Form noch relativ jung. Erst seit dem Jahr 1992 gibt es ihn, zuvor spielten die besten Teams der Insel in der Football League First Division gegeneinander. Mit insgesamt 20 Meistertiteln ist Manchester United der aktuelle Rekordchampion in England - doch Liverpool kommt mit dem Gewinn in dieser Saison auf insgesamt 19. Nur noch einer fehlt also für den Gleichstand. Doch welche Teams konnten sich seit Einführung der Premier League den Titel sichern? Der SPORTBUZZER zeigt es euch in der Galerie:

Die Meister der Premier League seit 1992 Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich in der Saison 2019/2020 die Premier-League-Trophäe gesichert - der SPORTBUZZER blickt auf die Gewinner der vergangenen Jahre zurück. ©

Meistertrainer Klopp freut sich sehr auf Titelübergabe im heimischen Stadion. "Als erstes muss ich klar stellen, dass es keine Chance gibt, dass ich mich beim Spiel morgen einwechseln werde", sagte er auf der Pressekonferenz mit einem Augenzwinkern - und sorgte so für einen Lacher unter den anwesenden Journalisten.

Die anvisierte 100-Punkte-Marke kann Liverpool jedoch nicht mehr knacken, denn zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen den FC Arsenal. Bei den noch ausstehenden zwei Spielen kann Liverpool somit maximal auf 99 Zähler kommen - die Bestmarke kann nicht mehr aufgestellt werden. Klopp will diese verpasste Chance aber nicht zu hoch hängen. "Ich kann nichts Negatives aus so viel Positivem machen, Champion zu sein, so früh in der Meisterschaft 93 Punkte geholt zu haben, nur weil wir die 100 Punkte nicht knacken", so der 53-Jährige.

Klopp ist voll des Lobes: "Die Jungs spielen eine überragende Saison"