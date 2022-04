Klopp gegen Guardiola: England vor Duell zwischen Manchester City und Liverpool „elektrisiert“

Am Sonntag kommt es zum großen Showdown in England, wenn um 17.30 Uhr (live bei Sky) die Partie zwischen Manchester City und dem FC Liverpool angepfiffen wird. Es ist das Aufeinandertreffen der Superlative. Die beiden besten Mannschaften der Premier League stehen sich im direkten Duell gegenüber und spielen um die Entscheidung in der Meisterschaft. Noch steht City einen Punkt vor den "Reds"

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat die Partie im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland als "das größte Spiel des Kontinents" bezeichnet. "Die beiden besten Mannschaften der besten Liga treffen aufeinander. Und beide sind in der Champions League auch im engsten Favoritenkreis", sagte der City-Profi. Und weiter: "Wenn ich mir die Berichterstattung in Deutschland rund um dieses Wochenende anschaue, dann scheint auch dort für den Moment das Interesse an diesem Spiel größer zu sein als an der eigenen Bundesliga."